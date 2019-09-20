https://static.news.ru/photo/34181934-c907-11e9-8b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Резкие перепады температуры воздуха и скачки давления, вызванные обширной тропосферной ложбиной, распространившейся из Арктики на территорию Европейской России, станут причиной проблем со здоровьем россиян.

По словам аллерголога-иммунолога Даниила Щепеляева, резкие перепады давления, которые влияют на артериальное давление, значительно ухудшат самочувствие граждан.

Кроме того, люди могут столкнуться с так называемой иммунодепрессией, которая в свою очередь повышает риск заражения острыми вирусными респираторными заболеваниями (ОРВИ).

Не исключено также, что территорию России накроет волна нестандартно протекающих бактериальных заболеваний, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал о том, что октябрьская погода с порывистым ветром, перепадами атмосферного давления, дождём и мокрым снегоможидается в Москве в ближайшие выходные. В воскресенье, 22 сентября, центр циклона пройдёт близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Местами пройдёт мокрый снег. Столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. В ночь на 23 сентября в Московской области ожидаются заморозки.