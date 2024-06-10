Россиян предупредили о сильной магнитной буре ИКИ: новая магнитная буря обрушилась на Землю

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Вспышка на Солнце, произошедшая 8 июня, может «зацепить» Землю облаками плазмы 10 июня, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, прямого удара магнитной бури по планете не прогнозируется, но тем не менее метеозависимые люди могут ощутить головные боли.

Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2. <...> Геомагнитные события могут начаться в понедельник в середине дня по московскому времени, — отметили эксперты.

7 июня ночью произошли несколько взрывов на Солнце, которые вызвали обеспокоенность ученых из-за возможного обрушения магнитного шторма на Землю. Исследователи предупредили о возможных нарушениях работы электронных приборов, изменениях в поведении животных и растений. Также сотрудники Института прикладной геофизики предупреждают, что возможны новые вспышки на Солнце, которые могут привести к возобновлению активности 11 и 12 июня.

Всего было зафиксировано девять вспышек на Солнце 6 июня, однако только одна была средней мощности. Ночью 7 июня было еще четыре вспышки класса С. Также Земля испытала удар тяжелых частиц после двойной вспышки на Солнце. Энергия частиц могла превышать значение в 100 млн электронвольт.