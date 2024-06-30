Россиян предупредили о повышении цен за «коммуналку» Эксперт Склянчук: индексация тарифов ЖКХ с 1 июля коснется всех видов услуг

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Под первую за полтора года индексацию тарифов ЖКХ, которая начнется с 1 июля 2024 года, подпадают все виды коммунальных услуг, однако какие именно услуги подорожают, решает каждый регион, рассказал РИА Новости эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. По его словам, при этом сохраняются льготы для ряда категорий граждан.

Сюда подпадают все виды коммунальных услуг. Это свет, тепло, горячая и холодная вода, водоотведение, канализация, газ, вывоз коммунальных отходов. Удорожание внутри платежки — это уже решает субъект, — отметил собеседник агентства.

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%, сообщал ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году его не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Она может быть связана с ростом себестоимости продукта, инфляцией и колебаниями курса рубля.

При этом доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги и от уплаты пеней. Мера коснется граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны.