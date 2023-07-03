Россиян предупредили о последствиях отправки видео с камер наблюдения Юрист Васильева назвала незаконной отправку видео с камер наблюдения в общедомовые чаты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отправка записей с камер локального видеонаблюдения в общедомовые чаты является незаконной, предупредила доцент ДПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Она пояснила в беседе со СМИ, что подобное может повлечь за собой не только претензии и жалобы со стороны героя видеозаписи, но и судебное разбирательство.

Плюс ко всему публикация такого видео нарушает право на изображение гражданина: статья 152.1 Гражданского кодекса РФ, — пояснила юрист.

Кроме того, 23-я статья Конституции предусматривает право на неприкосновенность частой жизни, личную и семейную тайну, отметила эксперт. По словам Васильевой, в уставе дома или локальных актах редко прописана информация об использовании соседских чатов. Юрист добавила, что не всегда решение об установке камер согласовывается: это может привести к еще большим проблемам в случае публикации видео.

Юрист Константин Зиновьев ранее рассказал, что при обнаружении скрытой камеры в раздевалках, банях, туалетах или массажных комнатах с владельца заведения можно потребовать компенсацию морального вреда. Он пояснил, что окончательную сумму установит суд. Владельца также могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни.