Россиян предупредили о похолодании

https://static.news.ru/photo/12cf0b5e-7cba-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптики прогнозируют на следующей неделе значительное похолодание в некоторых регионах РФ.

Уже 12 апреля температура воздуха в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье будет ниже климатической нормы на 2–4 градуса. А 13 апреля столбик термометра опустится ещё на четыре градуса. В последующие два дня потеплеет, а затем вновь похолодает, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что пандемия «ударила» сразу по трём источникам информации для прогнозирования: снизилось число авиарейсов, крупные аэропорты прекратили активную деятельность, а система наблюдения за атмосферой нуждается в регулярном контроле человека, который невозможен в условиях введённых ограничительных мер.