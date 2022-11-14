Россиян предупредили о похолодании до -29 градусов в некоторых регионах Вильфанд рассказал о надвигающихся аномальных холодах в ближайшие три дня

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. В ближайшие три дня резко похолодает в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми, пишет ТАСС.

В Челябинской, Курганской, Свердловской областях 15 и 16 числа морозы будут до 19–22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до 29-30 градусов мороза, — рассказал метеоролог.

Кроме резкого похолодания на севере Уральского федерального округа, аномальные холода придут и в Северо-Западный федеральный округ. Со вторника, 15 ноября, до 25–29 градусов мороза будет в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми.

Аномалия, отклонение от нормы будет достигать даже 14 градусов, — отметил ученый.

В Красноярском крае в ближайшие дни также наступит очень холодная погода. До 30–35 градусов опустится температура в Туруханском районе, до 45 ниже нуля — в Таймырском.

Это самая низкая температура среди регионов России в ближайшие три дня, — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 16 ноября, ожидается похолодание до пяти градусов мороза днем и рост снежного покрова до трех сантиметров. Погода в столице станет по-настоящему зимней.