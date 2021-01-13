Россиян предупредили о погодном «букете неприятностей»

https://static.news.ru/photo/a98f74b8-55f2-11eb-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штормовая погода надвигается на европейскую часть России, в некоторых регионах из-за этого ожидается целый «букет неприятностей».

Так, в горах Кавказа ветер будет достигать 32 метров в секунду, станет лавиноопасно, сообщает Гидрометцентр.

В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае <...> осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на всё, на что он будет падать, гололёд, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Чёрным морем существует опасность формирования смерчей, — подчеркнули синоптики.

Погодные неприятности ожидаются и в Приволжском федеральном округе. Аномально холодная погода будет наблюдаться на севере и северо-западе европейской части России. В Архангельской области столбик термометра опустится до отметки минус 35 градусов и даже ниже.

Снег, местами сильный ожидается в Москве 14 января. Возможны заносы и гололедица. Снега станет меньше 15 января, но усилятся морозы — местами температура понизится до минус 25 градусов.

Синоптики предупредили, что холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части России, температура воздуха окажется значительно ниже нормы.

На прогностической карте «тёмно-синие кляксы» на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России — как раз те самые районы, где будет очень холодно, — подчеркнули в Гидрометцентре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после аномальных похолоданий МЧС начало разворачивать стационарные и мобильные пункты обогрева на федеральных трассах, сообщили в министерстве. Там отметили, что пункты нужны для оказания помощи водителям и пассажирам сломавшихся транспортных средств. Они оборудованы всем необходимым, в том числе медикаментами. Кроме того, в них организовано питание и горячий чай.