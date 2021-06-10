Четырёхдневка может привести к подорожанию товаров

https://static.news.ru/photo/00e2fc02-c9f8-11eb-9769-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение четырёхдневной рабочей недели может привести к увеличению себестоимости товаров и услуг, что станет заметно потребителям. Об этом NEWS.ru рассказала директор по персоналу логистической компании DACHSER Russia Наталья Савкина.

Работодатели будут вынуждены искать дополнительные трудовые ресурсы, чтобы по-прежнему в полном объёме выполнять свои обязательства перед клиентами. Такая ситуация может спровоцировать увеличение себестоимости продукции/услуг, что в конечном итоге может лечь на плечи конечных потребителей, — сказала она.

Она уверена, что введение четырёхдневки в России — не совсем своевременный и эффективный шаг. По её словам, сейчас заметна тенденция «размытия» границ рабочего времени, когда люди выполняют работу до получения результата, а не до установленного заранее времени.

Поэтому, если трудовая неделя официально станет четырёхдневной, а объём работы и задачи останутся прежними, это может повлечь фрустрацию как со стороны работников, так и работодателей. В каких-то случаях это может вызвать конфликты, — заключила она.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что считает неактуальным введение четырёхдневной рабочей недели в России, потому что в Трудовом кодексе и так достаточно форм занятости для разных категорий россиян.

По его словам, руководство компании всегда может в частном порядке рассмотреть гибкий график или дистанционный вид занятости для своих работников. Причём это касается как отдельных категорий вроде мам с детьми, так и всех сотрудников на предприятии.