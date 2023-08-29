Россиян предупредили о подорожании шаурмы в сентябре Шаурма может подорожать в России на 10–15%

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Рост цен на мясную продукцию приведет к подорожанию шаурмы в России. Представители бизнеса рассказали «Известиям», что к сентябрю стоимость блюда вырастет на 10–15%.

Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с первого августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей. Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание, — заявила основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

В «Мосшаурме» рассказали, что повышение цен уже идет, однако окончательное решение примут после новых поставок мяса. При этом стоимость шаурмы будет зависеть и от других ингредиентов.

Также отмечается, что с начала 2023 года шаурма уже подорожала на 25%. В «Рославаше» прогнозируется повышение цен на 5%. В компании допустили, что производители могут начать экономить на размере порций.

Ранее сообщалось, что отпускные цены на хлеб в России могут вырасти примерно на 10% до конца года. У производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.