Россиян предупредили о подорожании кофе Эксперт Бородай: цена чашки кофе к осени в ряде кофеен в России прибавит до 20 рублей

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Основатель компании по обжарке кофе The Welder Catherine Дмитрий Бородай рассказал РИА Новости, что стоимость чашки кофе в некоторых заведениях может вырасти на 10–20 рублей к осени. Эксперт при этом отметил, что прогнозируемый рост цен на кофе на 15% не приведет к массовому закрытию кофеен в России. По его словам, расхода кофеен вырастут на 3–4%.

При повышении сырьевой себестоимости кофе на 15% от тех 25%, которые на него были заложены, в действительности расходы для кофеен вырастут примерно на 3–4%. В результате, вероятно, какие-то кофейни к осени пересмотрят свои финмодели и цены, для посетителей цена напитка станет выше на 10–20 рублей, — сказал Бородай.

Специалист выразил уверенность в том, что ситуация с ценами на кофе в России к концу года стабилизируется.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.