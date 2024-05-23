Россиян предупредили о подорожании букетов перед выпускными Флорист Селиванова: букеты перед выпускными подорожают минимум на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед выпускными букеты подорожают минимум на 10%, рассказала НСН флорист Ольга Селиванова. По ее словам, самыми популярными цветами для таких мероприятий остаются розы.

На последний звонок обязательно будет какое-то подорожание, конечно. Оно уже сейчас есть. А букеты подорожали в среднем на 15–20% точно, по сравнению с прошлым годом. Перед выпускными цветы тоже подорожают, не меньше чем на 10%, — объяснила специалист.

Флорист отметила, что розы считаются самыми универсальными цветами, поэтому их чаще всего выбирают для праздничных мероприятий в школе. Также часто от класса педагогам дарят сборные букеты, например из гвоздик, роз и хризантем.

Розы будут стоить дешевле, чем хризантемы, добавила Селиванова. Так, одна хризантема может стоить 200 рублей, а роза — 150, подытожила флорист.

Ранее стало известно, что Минсельхоз хочет ограничить импорт цветов из недружественных стран. Уточняется, что министерство подготовило ряд мер поддержки для предпринимателей, включая льготное кредитование на строительство теплиц.

До этого врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что для аллергиков период цветения представляет большую опасность, поэтому не стоит дарить таким людям букеты из ромашек, гербер, лилий и хризантем. По словам врача, к симптомам аллергии на цветение относятся сухой кашель, чиханье, зуд в носу и глазах.