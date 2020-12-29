Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах

https://static.news.ru/photo/45ac2d7c-4ab9-11eb-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В настоящее время значительный процент икры, продающейся в российских магазинах, на самом деле является лишь её имитацией. Об этом рассказал директор одного из рыборазводных предприятий Александр Ходос.

Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно, — сказал он телеканалу «Звезда».

Специалист отметил, что при выборе икры следует тщательно изучить этикетку, которая должна содержать сведения о типе рыбы, месте и сроках её вылова и периоде хранения икры.

Он также добавил, что качество икры по внешнему виду определить сложно. К тому же производитель может подкрашивать продукт. Поэтому чтобы не купить подделку, приобретать икру следует в крупных специализированных магазинах, где по требованию потребителя могут предоставить документацию, подтверждающую её качество.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве порекомендовали покупать икру, изготовленную в период с мая по октябрь — именно на эти месяцы приходится сезон вылова. Если икра расфасована в декабре, значит, она была предварительно заморожена. Кроме того, эксперты предупредили, что лучше не брать развесную икру. Помимо того что она может оказаться подделкой, есть риск отравиться, поскольку неизвестно, сколько она хранилась перед тем, как её расфасовали по пластиковым контейнерам.