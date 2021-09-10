Россиян предупредили о новых уловках кибермошенников

Новые уловки появляются в арсенале кибермошенников практически ежедневно. В последнее время преступники пытаются нажиться на одном из ключевых интересов россиян — криптовалюте, используя для своих целей известные бренды и образы медийных персон. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity (входит в ГК Softline) Александр Вураско.

Как рассказал эксперт, в Интернете мошенники создают фейковые ресурсы, которые маскируются под инвестиционные платформы и криптовалютные биржи, после чего активно их рекламируют в спам-рассылках.

По словам Вураско, киберпреступники используют различные способы психологического давления. При этом ключевых приёмов всего два: позитивная или негативная мотивация. Так, пользователи могут получить сообщения со словами «вы выиграли», «вам положена выплата» или «проблемы с аккаунтом», «оплатите штраф».

Кроме того, злоумышленники научились адаптировать свои рассылки в соответствии с информационной повесткой. Например, предлагают получить пособие на детей или сделать поддельный сертификат о вакцинации и ПЦР-тесты. Они также подделывают такие сайты популярных российских и мировых ресурсов, как Booking.com, Blablacar, сайты по аренде или продаже недвижимости и автомобилей.

Специалист отметил, что универсального средства защиты от кибермошенников нет, поэтому лучше не торопиться, никому не сообщать конфиденциальных сведений и перепроверять информацию.

Ранее стало известно, что Сбербанк обнаружил новую схему мошенничества, суть которой заключается в том, что россиянам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. «Исправить» её можно, если человек пройдёт повторную регистрацию и оплатит пошлину.