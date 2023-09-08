Россиян предупредили о новых мошенниках в Telegram «Мошеловка»: мошенники в Telegram стали маскироваться под «Госуслуги»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники создали в мессенджере Telegram канал, имитирующий официальный портал «Госуслуг», с его помощью на телефоны россиян могут внедряться вредоносные программы, позволяющие похищать деньги, рассказали РИА Новости специалисты платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка». Там также заявили, что схем, в результате которых у пользователя пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много и сигналы об этом приходят регулярно.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов начал рекламировать ресурс «Госуслуги в Telegram». Его аватар похож на официальный логотип госпортала, а для вступления необходимо подать заявку. На канале обещают предоставлять разного рода информацию — например, как оформить пособие выше 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник», получить выплату в размере 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 годы» и тому подобное.

Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу, — сообщили эксперты «Мошеловки».

Они пояснили, что при подаче заявки пользователь попадает к боту, который сообщает, что заявку не смогли обработать и нужно пройти еще по одной ссылке. По мнению экспертов, новая ссылка окажется фишинговой и будет использована для взлома аккаунта или получения доступа к данным телефона.

В «Мошеловке» подчеркнули, что при наличии доступа мошенники получают возможность видеть все контакты пользователей, переписки, фотографии и изображения. Все это может быть использовано для дальнейших манипуляций, добавили эксперты.

Также специалисты предупредили о появлении большого количества каналов, имитирующих официальные ведомства. Они напомнили, что верифицированные каналы помечены в сети голубой галочкой.

Ранее сообщалось, что пожилой врач из Москвы стал жертвой телефонных мошенников, злоумышленники под видом сотрудников крупного банка уговорили его перевести на «безопасные счета» 13 миллионов 496 тысяч рублей.