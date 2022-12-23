Россиян предупредили о новом виде мошенничества «Сбер»: мошенники рассылают россиянам уведомления о несуществующих долгах за коммуналку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку, сообщается в Telegram-канале «Сбера». По данным пресс-службы банка, злоумышленники пользуются тем, что управляющие компании делают перерасчет под конец года.

Мошенники под видом управляющей компании рассылают уведомление о долге за коммуналку. Сумма долга — обычно 10–20 тысяч. Если оплатить сразу же, предлагается скидка. Те, кто соглашаются на оплату, не только теряют указанную сумму — мошенники могут получить доступ к банковской карте, — говорится в сообщении.

Если получатель проигнорирует письмо, аферист может попытаться получить данные карты с помощью телефонного звонка, представившись сотрудником управляющей компании. Эксперты советуют россиянам проверять подлинность подобных уведомлений. Для этого нужно сверить адрес отправителя и позвонить в управляющую компанию по номеру с официального сайта.

Ранее эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.