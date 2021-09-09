Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Телефонные мошенники начали активно использовать новый способ обмана россиян. Они звонят гражданам от имени службы поддержки портала «Госуслуги» и пытаются получить данные для входа в личный кабинет, уверяя, что он взломан. Об этом пишут «Известия».

В ряде случаев мошенники используют другой предлог — убеждают жертву, что на её имя взят кредит. Таким образом они пытаются узнать поступающий через СМС код сброса пароля к сервису, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта.

Гендиректор компании DeviceLock DLP Юрий Томашко рассказал изданию, что пока злоумышленники только обкатывают эту схему обмана, но она уже представляет серьёзную опасность, поскольку для её реализации необходимы только персональные данные и номера телефонов, которые легко найти в даркнете. В последнюю неделю зафиксировано около десятка жалоб на подобные действия мошенников, и ежедневно появляются новые сообщения.

В августе в даркнете и на ряде закрытых форумов выросло число предложений по продаже взломанных аккаунтов сервиса «Госуслуги», не использующих двухфакторную авторизацию при входе. Их стоимость упала со 100 рублей в начале года до 30-40 рублей, — отметил Томашко.

Специалист порекомендовал россиянам включить двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет. В случае возникновения подозрений о несанкционированном входе следует сменить пароль, завершить все сессии и проверить подозрительную активность, в том числе выдачу электронных подписей и согласий на доступ к данным.

В «Лаборатории Касперского» изданию подтвердили рост числа таких мошеннических звонков. Там отметили, что наибольший риск взлома аккаунта на «Госуслугах» связан с тем, что через него можно оформить заём.

О новом виде мошенничества предупреждены участники микрофинансового рынка. Им рекомендовано использовать дополнительные способы идентификации.

Ранее в Сбере предупредили, что мошенники звонят россиянам от имени портала госуслуг и сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. Они предлагают «исправить» её путём прохождения повторной регистрации и оплаты пошлины в размере около двух тысяч рублей. При этом направляют жертву на поддельный сайт. Так мошенники получают не только деньги, но и личные данные доверчивых граждан.