Россиян предупредили о новом штрафе «Известия»: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян начнут штрафовать за недопуск газовщиков в квартиры, сообщают«Известия». Отмечается, что законопроект с соответствующими поправками депутаты Госдумы могут принять 2 апреля.

Так, в случае нарушения штрафы для граждан составят от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица за недопуск в помещения заплатят от 25 до 100 тысяч, а юрлица — от 200 до 500 тыс. рублей.

При этом если недопуск газовщика приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, то штраф для физлиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — может достигать 500 тысяч, для юрлиц — до 2 млн рублей.

Ранее заместитель председателя Союза юристов Москвы доктор юридических наук Александр Толмачев назвал повышение штрафов за недопуск сотрудников газовых служб в квартиру не вполне разумной мерой. Он отметил, что ужесточение ответственности жителей не приводит к желаемым результатам.

При этом он предложил поставщикам услуг ЖКХ, наоборот, помогать жителям, особенно малоимущим, в установке и замене оборудования. Юрист напомнил, что водоканалы, электросети и службы газа получают от населения сотни миллиардов рублей и поэтому должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет. Он также пояснил, что люди пожилого возраста зачастую опасаются пускать в свой дом газовщиков, так как боятся мошенников.