Россиян предупредили о новом правиле делового этикета

https://static.news.ru/photo/846756f2-ed19-11ea-9441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В офисах появилось ещё одно непреложное правило. Об этом сообщила специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

В интервью радио Sputnik она высказала уверенность, что чихание и кашель на рабочем месте коллеги точно не оценят. Таково последствие пандемии коронавируса.

Мы можем чихать, сморкаться или кашлять в офисе, но можно это делать только прикрывшись носовым платком и нельзя при этом издавать трубные звуки. Если вам это необходимо, то лучше выйти в туалет, — цитирует её издание.

Николаева добавила, что уберечь от подозрений в распространении инфекции поможет носовой платок ‒ но не бумажный. По её мнению, прикрываться во время чихания можно только приличным тканевым платком. Бумажные лучше оставить для дома, когда заболел и начался насморк.

Как писал NEWS.ru, после снятия ограничений москвичи должны продолжать соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Именно поведение граждан Москвы будет определять дальнейшее развитие эпидемии, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.