Россиян предупредили о новом опасном варианте «омикрона» Вирусолог Чепурнов назвал «грифон» наиболее опасным из вариантов «омикрон»-штамма

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Самым опасным из новых вариантов коронавируса по «омикрон»-линии является «грифон», который крайне быстро распространяется и, возможно, имеет повышенную летальность, рассказал Lenta.ru вирусолог Александр Чепурнов. Он отметил, что в некоторых странах Европы, откуда пришел «грифон», увеличилась смертность, но эти факты не обязательно взаимосвязаны.

В последнее время считается все-таки, что быстрее распространяется «грифон», хотя мне казалось это уже невероятным. Я, честно говоря, кроме венесуэльского энцефалита лошадей, не помню, чтобы вещи так быстро расползались, — рассказал Чепурнов.

Вирусолог уточнил, что точных данных о более высокой летальности «грифона» нет. Тем не менее врач допустил, что заболевание этим штаммом коронавируса способно повысить смертность вкупе с сезонными факторами.

Пока это гадание на кофейной гуще. К нам он, видимо, еще не пришел, раз мы не слышим заявлений со стороны тех учреждений, которые достаточно часто проводят генетический скрининг. Последние данные гласили о том, что к нам пришел «цербер», значит, у «грифона» до нас ноги еще не дошли, — уточнил Чепурнов.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, вакцинироваться необходимо уже сейчас, так как именно это способно обеспечить коллективный иммунитет, уровень которого на данный момент очень низкий. Врач отметил, что сейчас обострение заболеваемости COVID-19 будет более мощным, чем прошедшим летом.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.