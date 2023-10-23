Россиян предупредили о новой схеме обмана в популярной азиатской стране Россиянам рекомендовали не обменивать рубли на тайские баты через Telegram

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Злоумышленники начали использовать новую схему обмана туристов, планирующих отправиться в Таиланд, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома». По его данным, мошенники предлагают путешественникам обменять рубли на тайские баты через мессенджеры. Однако при встрече с курьером россияне не могут получить свои деньги. Сами курьеры также оказываются жертвами мошенников, так как они не знают, на кого работают.

Эксперты отмечают, что мошенники размещают объявления преимущественно в Telegram-каналах. Они предлагают обменять рубли на баты по выгодному курсу с помощью курьеров, которые снимут деньги в банкомате и передадут их клиенту. Однако после того, как перевод будет сделан, курьеры не могут снять деньги, так как злоумышленники дают им неверные коды.

Юрист Елена Кудерко ранее предупредила россиян о распространенной схеме обмана, с которой можно столкнуться на кассах в магазинах. По ее словам, мошенники предлагают клиенту оплатить покупку по карте, а взамен просят наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Жертвой мошенников становится собственник пластиковой карты, с которой совершен расчет. Юрист отмечает, что такая схема помогает злоумышленникам спокойно получать наличные с украденных карт без рисков и комиссий.