Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой онлайн-банка В ВТБ рассказали, что мошенники стали обманывать россиян при помощи новой схемы с блокировкой онлайн-банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники разработали и стали использовать новую схему для получения доступа к онлайн-банкам клиентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. По данным кредитной организации, злоумышленники сообщают о блокировке учетной записи, а затем просят назвать пароль из смс, который «поможет восстановить» работу.

Специалисты ВТБ зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка. По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра, — сказали в банке.

Как заметили в пресс-службе, мошенники пытаются узнать пароль из смс, чтобы войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета. Вице-президент ВТБ Ольга Цегельная призвала при таких звонках немедленно бросать трубку и связываться с банком по официальным каналам для уточнения информации.

Ранее киберэксперт Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники дают уклончивые ответы на прямые вопросы в попытке запутать жертву, а также угрожают судом в случае отказа. Он добавил, что главная задача злоумышленников — получение средств напрямую, или получение кодов подтверждения из СМС или CVC-код банковской карты жертвы.

По словам специалиста, преступники пытаются усыпить бдительность человека и приводят различные доводы для достижения своих целей.