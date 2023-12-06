Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени РКН РКН заявил о фейковой рассылке от несуществующего комитета ведомства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники рассылают фейковые письма от имени комитета информационной и правовой безопасности при Роскомнадзоре, предупредила пресс-служба ведомства. Россиян призвали быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников.

Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от «Комитета информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре. Рассылка производится с электронных адресов в формате [email protected], — говорится в сообщении ведомства.

В РКН подчеркнули, что упоминаемого в письмах комитета не существует. Представители ведомства также добавили, что для рассылки официальных писем они используют только почту, указанную на официальном сайте Роскомнадзора.

Эксперт Петр Куценко ранее рассказал, что в преддверии новогодних праздников мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их жертвам в WhatsApp от имени знакомых. По его словам, чаще всего злоумышленники обращаются к знакомым жертвы с просьбой дать денег в долг. Также иногда мошенники просят перейти по ссылке под благовидным предлогом или поучаствовать в розыгрыше билетов на праздничное мероприятие.