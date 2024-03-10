Россиян предупредили о новой схеме мошенничества мемом с котами Волк использовала мем с котами, чтобы предупредить россиян о новом виде афер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале предупредила россиян о новой схеме мошенничества. Свое сообщение она сопроводила мемом «Наташ, вставай!», на котором коты будят свою хозяйку.

Наташ, положи трубку, а то у нас лапки, — сказано на картинке.

Как пояснила Волк, аферисты звонят россиянам под видом медицинских работников и сообщают о необходимости пройти дорогостоящий курс лечения, после чего требуют немедленно провести оплату. В МВД рекомендовали не продолжать диалог с незнакомцами и сразу сбрасывать звонок.

Ранее стало известно, что пользователь Reddit из Лонг-Айленда в США еще в 2015 году случайно опубликовал фотографию Рекса Хойерманна, которого восемь лет спустя обвинят в серии ужасных убийств в Гилго-Бич. Американец сделал с маньяком мем.

Как признался интернет-пользователь, работавший тогда в компании CVS, восемь лет назад он разместил на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото Хойерманна в поезде. На нем мужчина работает за планшетом, держа в руке банку пива.

До этого 60-летний голливудский актер Николас Кейдж признался, что испытал шок, увидев огромное количество мемов о себе в интернете. По словам артиста, он не понимал, что «должен чувствовать на этот счет», и не знал, «как это остановить».