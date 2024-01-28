Россиян предупредили о новой мошеннической схеме ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени службы

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Федеральная налоговая служба предупредила об участившихся случаях мошенничества, когда россиянам отправляют письма от имени службы. В ведомстве предупредили, что в рассылке содержится информация о выявлении подозрительных транзакций налогоплательщика и предложение пройти дополнительную проверку.

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика, — говорится в сообщении ведомства.

В ФНС подчеркнули, что не рассылают такие сообщения и не имеют отношения к этим письмам, а также не звонят с предложением оплатить налоги онлайн.

Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят только автоматические уведомления, — добавили в ведомстве.

Ранее в Сбербанке сообщили, что мошенники начали использовать новую схему для обмана юридических лиц, используя фейковые аккаунты директоров в мессенджерах. По данным финансового учреждения, злоумышленники переписываются с бухгалтерами и просят отправить деньги на указанные реквизиты, представляясь руководителями компаний. При совершении перевода деньги уходят на счета подставных лиц, также называемых дропами.