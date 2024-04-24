Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами» Экономист Клименко: мошенники могут оформить кредит через «Госуслуги»

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Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами», благодаря чему они теперь могут оформлять кредиты, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, такое мошенничество стало доступным после того, как Центробанк разрешил выдавать кредиты через портал.

Экономист объяснил, как работает новая схема мошенников: человеку звонят с предупреждением, что якобы заканчивается контракт сотового телефона и необходимо назвать код из СМС для его переоформления. Потом оказывается, что на самом деле это код от портала «Госуслуг».

У нас сейчас микрофинансовые организации через подтверждение от «Госуслуг» оформляют кредиты. И мошенник получает деньги не от банка, а получив доступ к «Госуслугам» и посетив микрофинансовую организацию. Так, на человека повесят несколько кредитов, от которых потом отбиваться юридически будет очень сложно, — отметил специалист.

Клименко подчеркнул, что такой способ мошенничества стал возможен из-за того, что Центробанк разрешил выдавать кредиты через «Госуслуги», чего делать не следовало. Вместо этого нужно было принять закон о полном запрете онлайн-кредитования, считает эксперт.

Ранее ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров рассказал, что мошенники начали активно использовать новую схему обмана граждан накануне Дня Победы, ориентированную на пожилых людей. По его словам, поскольку правительство традиционно делает выплаты ветеранам, труженикам тыла и детям войны к 9 Мая, злоумышленники начали заманивать их на фальшивые сайты, замаскированные под портал Роскачества.