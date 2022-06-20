Россиян предупредили о новой мошеннической схеме при покупке автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочинские мошенники придумали новую преступную схему с торговлей подержанными автомобилями. После того как им удается продать машину, они угоняют ее у покупателя и снова выставляют на продажу в интернете, рассказывают «Известия».

В частности, одной из жертв грабителей стала жена музыканта Владимира Кузьмина Наталья. По словам супругов, они откликнулись на объявление о продаже б/у автомобиля марки Mercedes на одном из специализированных сайтов. Пара заплатила за авто 400 тысяч рублей, после чего оставила его на парковке. В скором времени машина была угнана. Примечателен и тот факт, что документы на авто были отданы поддельные.

Когда передавали нам машину, выдали просто старое просроченное свидетельство, перед этим сделав новое... Вы представляете? Я считаю, что это нахальство вообще! — заявила Наталья.

Юрист Игорь Стремоусов отметил, что при покупке подержанного автомобиля необходимо с особенной тщательностью проверять документы, в противном случае обратиться будет некуда.

Запросить отчеты, которыми на сегодняшний день торгуют многие известные сайты по продаже автомобилей. Здесь вы можете получить информацию за небольшую плату о том, сколько раз этот автомобиль продавался через сайт, с какими пробегами он продавался, с какой историей, — дал совет правовед.

Ранее ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, которая набрала популярность после объявления спецоперации РФ на Украине. По данным организации, вымогатели представляются сотрудниками банков и предлагают обменять накопленный кешбэк на рубли.