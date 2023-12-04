Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед Новым годом IT-эксперт Куценко: мошенники в WhatsApp стали отправлять голосовые сообщения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники в преддверии новогодних праздников начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их потенциальным жертвам в WhatsApp от имени знакомых, заявил руководитель компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко в разговоре с Lenta.ru. По его словам, для этого злоумышленнику нужно лишь получить небольшой отрывок записи с нужным голосом, например, фрагмент телефонного разговора.

Чаще всего мошенники обращаются к знакомым жертвы с просьбой дать денег в долг, рассказал Куценко. Также иногда просят перейти по ссылке под благовидным предлогом — например, проголосовать за ребенка, участвующего в конкурсе. Порой предлагают поучаствовать в розыгрыше билетов на праздничное мероприятие, отметил эксперт. Он подчеркнул, что все подобные сообщения надо немедленно блокировать, не вступая в диалог.

Ранее телефонные аферисты обнаружили новую схему для получения доступа к номерам абонентов телекоммуникационных компаний и личной информации. Злоумышленники звонят жертве под видом представителей сотового оператора и сообщают о подаче от ее имени заявки на смену номера. В ответ на то, что такая заявка не подавалась, они предлагают обезопасить номер, сменив пароль в личном кабинете. Когда абонент выполняет сказанное, ему приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера — именно он и дает мошенникам доступ к вашим данным.