Минздрав предупредил россиян об опасности конфет с алкоголем Нарколог Минздрава Холдин: конфеты с алкоголем резко повышают уровень сахара

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о том, что конфеты с содержанием алкоголя резко повышают уровень сахара в крови. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несет для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу и печень, — рассказал врач.

Холдин добавил, что такие сладости категорически не рекомендованы детям. Это может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания, объяснил нарколог. Кроме того, конфеты с алкоголем запрещено есть страдающим от зависимости от спиртного людям и водителям, напомнил врач.

Ранее стало известно, что регулярное употребление водки, даже в малых дозах, в течение трех — шести месяцев нанесет непоправимый урон психике человека, об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, крепкое спиртное ухудшает зрение и координацию движений.

До этого тот же врач заявлял, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.