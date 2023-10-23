Россиян предупредили о неэффективности «Спутника V» против коронавируса Академик Гинцбург: эволюция COVID сводит эффективность «Спутника V» к нулю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Присутствующие сегодня на российском рынке вакцины от COVID-19 неэффективны при борьбе с новыми вариантами этой инфекции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, с появлением штамма «кракен» эффективность вакцины «Спутник V» сведена практически к нулю.

Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. <...> А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины, — объяснил академик.

Он рассказал, что сегодня российский рынок испытывает дефицит препаратов, способных бороться с вирусом, который постоянно эволюционирует, меняя свою антигенную структуру. Поэтому важно создавать новые вакцины, которые были бы эффективны против новых вариантов инфекции, подчеркнул Гинцбург.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что, вопреки распространенному мнению, медицинские и тканевые маски не способны защитить человека от коронавирусной инфекции. Это было подтверждено результатами многочисленных исследований, проведенных во Вьетнаме и других странах мира. Единственным эффективным способом защиты от COVID-19 специалист назвала вакцинацию.