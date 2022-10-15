Россиян предупредили о наступлении холодного предзимья Синоптик Вильфанд: холодное предзимье в центре европейской части России наступит с 19 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 19 октября в европейской части России начнется понижение температуры, заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что российские граждане ощутят холод не только днем, но и ночью. По словам сотрудника Гидрометцентра, предзимье в этом году наступит «как по расписанию».

С середины следующей недели, числа с 19-го начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию. <...> Такое похолодание затронет весь центр европейской части России, — заявил метеоролог.

Температура днем в Московском регионе будет около пяти градусов тепла, отметил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается дождливая погода. При этом будет относительно тепло — плюс 9–14 градусов.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.