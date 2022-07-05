Россиян предупредили о нашествии гигантских слизней Биолог Глазков предупредил россиян о нашествии гигантских слизней

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По территории России активно распространяются гигантские слизни, которые могут представлять опасность как для людей, так и для животных, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков. В интервью Пятому каналу он отметил, что ранее паразиты уже досаждали жителям Европы, а теперь добрались и до России.

Глазков уточнил, что слизни могли попасть в страну через рассаду и грунт. Там же их и нужно искать.

В Ленинградской области и Петербурге у слизней нет естественных врагов. Их частично едят ежи, но этого недостаточно, потому что слизни размножаются очень быстро. Они очень плодовиты, очень живучи, могут жить несколько лет. Один из способов справиться с ними — регулярно собирать, — заявил специалист.

Одним из наиболее эффективных способов поймать гигантского слизня — использовать ловушку в виде банки из-под пива. Биолог уверяет, что паразитов привлекает запах брожения, за которым они незамедлительно последуют.

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