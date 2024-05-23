Россиян предупредили о мутации коронавируса, от которой не защитит прививка Инфекционист Вознесенский: подъем заболеваемости COVID-19 вызван новой мутацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подъем заболеваемости коронавирусом связан с сильной мутацией подштамма коронавируса группы FLiRT, объяснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РБК. По его словам, специалисты считают, что мутация представляет опасность, однако ее поведение нетипично для подобных инфекций, поэтому есть вероятность, что вакцинация в данном случае бесполезна.

Одной из причин этого явления может быть то, что произошла довольно-таки значимая мутация у этого подштамма, вследствие чего есть вероятность, что <...> вакцинация и этот поствакцинальный иммунитет против данного штамма несостоятельны и не защищают от возможности заболевания, — заявил Вознесенский.

Этот штамм появился уже в нескольких странах, добавил эксперт. Он незначительно отличается от «омикрона», поэтому можно предположить, что симптомы при заболевании будут такими же легкими, а доля летальных исходов невысока.

Ранее представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил, что в России выявлено 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Он подчеркнул, что этот штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности инфекции.