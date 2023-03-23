Россиян предупредили о мошенниках, требующих деньги за возвраты в магазинах Сбербанк предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк в своем Telegram-канале рассказал о новой схеме мошенников, связанной с возвратом денег за заказы в магазинах. По словам представителей банка, мошенники взламывают личные кабинеты клиентов в магазинах, проводят возврат, после чего средства поступают покупателям. Далее аферисты связываются с жертвами и сообщают об ошибочном возврате, требуя переслать им деньги «обратно».

«Сотрудник» дает реквизиты для перевода. И если отправить средства — то уйдут они в кошелек мошенников. На самом деле злоумышленники взламывают личный кабинет клиента онлайн-магазина, делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом «возврата по ошибке», — объясняют в Сбербанке.

В банке посоветовали россиянам не общаться с неизвестными, представляющимися сотрудниками магазина, и звонить на основной номер продавца самостоятельно. Кроме этого, россиян призвали не использовать легкие пароли для доступа в личные аккаунты и устанавливать двухфакторную аутентификацию.

Ранее начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что мошенники стали привлекать к своей деятельности простых граждан для незаконного обналичивания украденных средств. По его словам, аферисты убеждают людей обналичивать средства со своих счетов и передавать им. При этом сами дропперы (люди, занимающиеся обналичиванием средств) считают, что они помогают вернуть незаконно приобретенные мошенниками средства.