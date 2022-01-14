Россиян предупредили о мошенничестве через QR-коды

Телефонные мошенники освоили новый вид отъёма денег у населения, пользуясь ситуацией с QR-кодами. Они представляются сотрудниками «Госуслуг», предлагают привязать телефон к странице пользователя и таким образом получают доступ к личному кабинету жертвы, пишет «Коммерсант».

Полученными персональными данными жулики могут распорядиться, например, для взятия кредитов. Мошенники, представляясь сотрудниками портала госуслуг, просят продиктовать им код из СМС-сообщения. При помощи этого кода они и попадают в личный кабинет жертвы. Бдительность жертвы притупляет то, что при таких звонках не требуется перевод денег.

Ситуацию прокомментировал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, схема уже становится успешной в силу реальности проблемы с корректным отображением или получением на портале QR-кодов. С такой сложностью столкнулись в сентябре жители Москвы, оформлявшие продление сертификата после повторной прививки.

Специалисты советуют в таких случаях отказаться от общения по входящим звонкам и уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса в случае, если возникли сомнения.

Мошенники уже не в первый раз обманывают пользователей «Госуслуг». В сентябре прошлого года они рассылали фальшивые письма от имени портала, похищая логины и пароли. А в ноябре на фоне новостей о введении локдауна мошенники за несколько дней зарегистрировали почти 50 фейковых сайтов, имитирующих портал госуслуг.

Ранее прокурор Подмосковья Сергей Забатурин заявил, что в разговоре с потенциальными телефонными мошенниками стоит быть менее доверчивым, более осторожным и «по-хорошему наглым». Важно не бояться задавать аферистам неудобные вопросы.