Россиян предупредили о модном «медицинском» мошенничестве

https://static.news.ru/photo/d24a1a9e-ae11-11eb-9f6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный врач РФ, член Совфеда Владимир Круглый заявил, что следует относиться насторожённо к участившимся в РФ звонкам с предложением бесплатного медицинского обследования. Большая часть подобных звонков исходит от недобросовестных частных структур, отметил сенатор в беседе с радио Sputnik.

Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдёт, — подчеркнул Круглый.

Он уточнил, бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют. Ими являются диспансеризация и профилактические осмотры, они проводятся в поликлинике по месту жительства.

Такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний — это дешёвый маркетинговый ход, — уверен сенатор.

Ранее стало известно, что к 25 декабря 2021 года будет разработан сервис «Антимошенник», для мобильного приложения МВД, который позволит предупреждать граждан о звонках мошенников. Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД. Он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут с телефона, используемого для совершения противоправных действий.