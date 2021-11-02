Россиян предупредили о массовых кражах цифровых личностей в 2022 году

С развитием технологий увеличиваются и масштабы мошенничества. Уже в 2022 году кражи цифровых личностей — данных личных и финансовых документов граждан — могут приобрести массовый характер. Об этом РИА Новости рассказал эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев.

Преступление, которое ещё недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью — в ближайшее время стоит опасаться кражи личности, уже в новом году подобные инциденты могут стать массовыми, — заявил он.

По словам эксперта, жертвами мошенников могут стать практически все россияне трудоспособного возраста, имеющие сбережения на банковских счетах.

В первую очередь злоумышленники стремятся получить данные основных документов — паспорта, СНИЛС, свидетельства о браке, разводе и других. Эту информацию можно добыть из баз в Интернете или же купить на чёрном рынке. Там же можно найти сведения о счетах граждан, кредитах, страховках. Несколько сложнее обстоит дело с получением биометрических данных, цифровыми подписями. Однако, по словам эксперта, и это реально «вскрыть».

С помощью современных технологий мошенники могут сделать фейковую запись голоса жертвы и использовать её для кражи средств с банковского счёта. Кроме того, фото в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для воссоздания изображения лица человека для реализации преступных замыслов.

Специалист добавил, что пока мошенники пока не очень активно занимаются этой темой. Однако ситуация может измениться, когда Единая биометрическая система (ЕБС) заработает в полную силу, а платежи с идентификацией по голосу или изображению лица станут более распространёнными.

Ранее сообщалось, что в России в сентябре — октябре зафиксирован пик активности телефонных мошенников. На эти два месяца пришлось звонков в 10 раз больше, чем аналогичных за январь — февраль.