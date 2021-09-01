Россиян предупредили о главной киберугрозе десятилетия

Вирусы-шифровальщики, распространившиеся в мире в 2017 году, могут атаковать пользователей в России до конца 2021-го. Жертвами вредоносных программ рискуют стать сотни тысяч россиян. Об этом предупредило Роскачество.

За последний год количество вирусов-вымогателей увеличилось в десять раз. Они зашифровывают данные на устройстве, после чего владельцу приходится платить злоумышленникам, чтобы вернуть к ним доступ.

Чтобы защититься, нужно следовать базовым правилам. В частности, следует установить антивирус, в том числе на телефон. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и использовать чужие флешки. Нужно регулярно копировать важные данные на съёмный носитель или в облако, а также обновлять программное обеспечение.

Если вирус всё-таки проник в гаджет, нельзя платить киберпреступникам выкуп, так как он не даст гарантий. Нужно, не выключая компьютер, отсоединить его от Сети и обратиться к специалисту, который подберёт программу-дешифратор.

Ранее стало известно, что в России появились новые вирусы, которые крадут деньги со смартфонов практически без участия владельцев.