Россиян предупредили о главной киберугрозе десятилетия

Вирусы-шифровальщики, распространившиеся в мире в 2017 году, могут атаковать пользователей в России до конца 2021-го. Жертвами вредоносных программ рискуют стать сотни тысяч россиян. Об этом предупредило Роскачество.
За последний год количество вирусов-вымогателей увеличилось в десять раз. Они зашифровывают данные на устройстве, после чего владельцу приходится платить злоумышленникам, чтобы вернуть к ним доступ.
Чтобы защититься, нужно
Если вирус всё-таки проник в гаджет, нельзя платить киберпреступникам выкуп, так как он не даст гарантий. Нужно, не выключая компьютер, отсоединить его от Сети и обратиться к специалисту, который подберёт программу-дешифратор.
Ранее стало известно, что в России появились новые вирусы, которые крадут деньги со смартфонов практически без участия владельцев.