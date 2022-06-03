Стало известно, как может пострадать внешность из-за неправильного шпагата Тренер Кириченко: неправильная растяжка может привести ко второму подбородку

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Неправильное выполнение шпагата может привести ко второму подбородку или плоскостопию, предупредила тренер Анастасия Кириченко в разговоре с Lenta.ru. Она объяснила, что необходимые для шпагата амплитуды ненормальны для здорового функционирования человека.

Все мышцы задней поверхности бедра — это важное звено задней поверхностной фасциальной линии. Эта линия тянется от надбровных дуг до фаланг пальцев стопы. Несложно предположить, что перерастянутая линия напрямую связана с «упавшей» вперед головой и, как следствие, вторым подбородком. Или плоскостопием, по тому же принципу, — сказала Кириченко.

Для безопасной растяжки они посоветовала уделить внимание миофасциальному релизу — раскатке мышц специальным роллером. Кроме того, следует потратить время на разминку суставов, чтобы вернуть объём движений, считает тренер.

Саму растяжку она рекомендует выполнять мягко, с мелкой амплитудой движений.

Фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин ранее рассказал, что сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету помогут правильный рацион питания и базовые упражнения. Для этого он посоветовал создать небольшой дефицит калорий, но предупредил, что потребуется консультация диетолога.