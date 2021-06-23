Россиян предупредили, о чём теперь нельзя писать в соцсетях

В современном мире комментарии и посты в соцсетях становятся автоматически персональными данными пользователями, за которые он несёт ответственность. Создатель цифровой платформы для анализа больших данных «Глаз Бога» Евгений Антипов рассказал агентству ПРАЙМ, что россиянам прежде чем что-то постить, нужно трижды подумать, стоит ли это делать.

Всё, что вы напишете в Интернете, навсегда останется в Интернете и может быть использовано против вас, — предупредил специалист.

Он отметил, что ещё несколько лет назад соцсети были площадкой для самовыражения, шуток и троллинга, но сегодня это «куда более реально, чем бумажные документы».

По словам Антипова, всё, что пользователь даже удалил, хранится в архивах около трёх лет. А анонимности уже не существует. Найти человека, даже если он скрывается под чужим именем, проще простого. Поэтому эксперт советует быть осторожным в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, ранее предложил ужесточить доступ к порнографии в Интернете. Её следует разделить на «незаконную» и «не запрещённую законом». Доступ к последней должны получить только совершеннолетние.