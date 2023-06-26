Россиян предупредили, о чем может говорить длительный кашель Врач Аллахвердиев назвал длительный кашель признаком ряда заболеваний легких

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Длительный сухой кашель может оказаться признаком целого ряда заболеваний легких, в том числе свидетельствовать об онкологии, предупредил россиян заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им А. С. Логинова Депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев. Врач посоветовал Letna.ru не переживать раньше времени, так как кашель может быть симптомом простуды или аллергической реакции. В случае, если он не проходит более 14 дней, а динамики в лечении не наблюдается, стоит посетить специалиста.

Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу, — уточнил врач.

По словам хирурга, в первую очередь нужно посетить терапевта. Он проведет все базовые обследования, а, исходя из их результатов, назначит лечение или отправит к другому специалисту. Аллахвердиев предупредил, что об онкологии кроме кашля могут свидетельствовать одышка при активных действиях, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в груди, общая слабость. Эти признаки проявляются на более поздних стадиях, когда опухоль врастает в сосуды или перекрывает просветы в бронхах.

Врач-терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что утренний кашель может быть вызван как бронхитом, так и патологией желудочно-кишечного тракта, в частности рефлюксной болезнью. Кроме того, его причиной может быть так называемый синдром постназального затека.