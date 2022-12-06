Россиян предупредили, когда банк может заблокировать карту без причины Эксперт Лагуткин: банки могут заблокировать карту при проведении подозрительных операций

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В ряде случаев банки могут заблокировать карту клиента и иметь на то определенные причины, даже если человеку кажется, что это произошло "просто так". Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. Он также разъяснил, что в такой ситуации нужно делать.

Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту, - рассказал Лагуткин.

Он добавил, что кредитные организации блокируют карты в случае осуществления подозрительных операций, возможных реализаций схем мошенничества или при подозрении на совершение другой преступной деятельности.

Разблокировать карту, по словам эксперта, можно при обращении в банк. Он предупредил, что там могут попросить предоставить подтверждающие документы.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев заявил, что владельцы банковских карт допускают ошибки, которыми пользуются мошенники. В частности, по этой причине опасно оплачивать заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi.

В свою очередь доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что существует ряд случаев, когда карту лучше заблокировать. По ее словам, в первую очередь сделать это следует при утечке персональных данных. Финансист также считает, что блокировка карты поможет не стать жертвой мошенников при ее утере.