Россиян предупредили, какие болезни можно получить через ранки на руках Врач Лапа: через ранки на руках можно заразиться стрептококками и стафилококками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трещины на руках не так безобидны, как это может показаться, они служат «открытыми воротами» для разного рода инфекций. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, через микроскопические ранки, даже не доходящие до нижних слоев эпидермиса, можно получить заражение стрептококком или стафилококком.

И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы — все это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, зараженный стафилококком, то инфекция обязательно попадет в ранку, а потом и в иммунную систему, — рассказала врач.

Она отметила, что чаще всего ранки и микротрещины приводят к дерматологическим заболеваниям вроде дерматомиозита или пиодермии. Также инфекции создают повышенную нагрузку на иммунную систему человека, что в дальнейшем может спровоцировать развитие аллергии.

Для защиты от инфекций следует мыть руки с мылом и правильно лечить ранки на коже. При проявлении глубоких трещин следует обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что рост заболеваемости простудными и вирусными заболеваниями весной обусловлен тем, что люди в этот период часто одеваются не по погоде. По ее словам, эта ошибка часто приводит к переохлаждению.

Врач Татьяна Овсянникова в свою очередь рассказала, что регулярные обследования и своевременное лечение помогут избежать весной обострений хронических заболеваний. Она уточнила, что из-за изменений в природе у многих в организме становится меньше витаминов. Избежать этого поможет питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе.