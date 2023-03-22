Трещины на руках не так безобидны, как это может показаться, они служат «открытыми воротами» для разного рода инфекций. Об этом предупредила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, через микроскопические ранки, даже не доходящие до нижних слоев эпидермиса, можно получить заражение стрептококком или стафилококком.
И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы — все это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, зараженный стафилококком, то инфекция обязательно попадет в ранку, а потом и в иммунную систему, — рассказала врач.
Она отметила, что чаще всего ранки и микротрещины приводят к дерматологическим заболеваниям вроде дерматомиозита или пиодермии. Также инфекции создают повышенную нагрузку на иммунную систему человека, что в дальнейшем может спровоцировать развитие аллергии.
Для защиты от инфекций следует мыть руки с мылом и правильно лечить ранки на коже. При проявлении глубоких трещин следует обратиться к врачу.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что рост заболеваемости простудными и вирусными заболеваниями весной обусловлен тем, что люди в этот период часто одеваются не по погоде. По ее словам, эта ошибка часто приводит к переохлаждению.
Врач Татьяна Овсянникова в свою очередь рассказала, что регулярные обследования и своевременное лечение помогут избежать весной обострений хронических заболеваний. Она уточнила, что из-за изменений в природе у многих в организме становится меньше витаминов. Избежать этого поможет питание по часам, налаженный режим сна и прогулки на свежем воздухе.