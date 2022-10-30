Россиян предупредили, как нельзя записывать родных в телефоне Маркетолог Бобровская: не следует записывать близких в телефоне как «мама» и «папа»

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Мошенники могут использовать номера телефонов близких людей для реализации своих противоправных схем, поэтому гражданам лучше не записывать членов семьи в телефоне как «мама», «папа», «брат» или «сестра». Такую рекомендацию в беседе с агентством ПРАЙМ дала директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.

По ее словам, такие контакты чаще используются в методах социальной инженерии, когда злоумышленники звонят родственникам и сообщают, что с их близким произошел несчастный случай.

Эксперт рекомендовала, дабы сбить мошенников с толку, не следует записывать родных под очевидными именами.

При этом следует обеспечить возможность сообщить ближайшему окружению о проблемах в случае реально возникшей негативной ситуации.

Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, что звонки под видом работников банков или правоохранителей — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила — не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды, а также не раскрывать данные личного характера, рассказал специалист. Он добавил, что в случае звонка от мошенников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили оттуда.