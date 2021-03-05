Россиян предупредили, что их авто могут забирать за долги прежнего хозяина

https://static.news.ru/photo/57e1c5e4-7d13-11e9-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Есть лишь одна причина, по которой ваш автомобиль могут забрать за долги его предыдущего владельца. Если в процессе сделки на него был наложен арест.

В случае долгов владельца автомобиля на его имущество, в том числе и на автомобиль, может быть наложен арест, — рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Он объяснил, что существует статья 80 ФЗ «Об исполнительном производстве», принятая в 2007 году. Согласно этой статье, арест имущества должника (в том числе машины) подразумевает либо запрет распоряжаться им, либо ограничение права пользования, либо его изъятие.

Если же во время сделки о покупке авто вы сомневаетесь в честности продавца или документы вызывают вопросы, лучше запросить информацию о том, не наложен ли на автомобиль арест. Это можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приставов или в ГИБДД.

Однако если автомобиль всё-таки конфисковали, в ряде случаев решение можно оспорить в суде, подвёл итог Денисов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме озвучили идею о распространении полисов ОСАГО на те случаи, когда по вине коммунальных служб и из-за недостатков дорожного ремонта был повреждён автомобиль.