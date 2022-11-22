Россиян предупредили, чего следует избегать делать с найденной картой Эксперт Дайнеко: не нужно самостоятельно искать владельца найденной банковской карты

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В случае нахождения чужой банковской карты не следует самостоятельно пытаться отыскать ее владельца. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. По ее словам, это может повлечь проблемы уже для самого нашедшего.

Неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам, — пояснила эксперт.

Она отметила, что в подобных случаях следует связаться с банком, где была выпущена карта, чтобы там ее заблокировали и сообщили владельцу. Если карта найдена возле банкомата или кредитной организации, следует сразу обратиться к сотруднику.

Дайнеко предупредила, что не следует искать владельца пластика в социальных сетях, поскольку нашедший рискует оказаться обвиненным в любых незаконных списаниях. Также эксперт не рекомендовала переводить на найденную карту деньги с сообщением владельцу, оставлять находку себе или самостоятельно блокировать ее через банкомат.

Ранее сообщалось, что мошенники начали убеждать россиян переводить деньги на собственные карты в других банках. После того как все деньги оказываются на одном счете, их воруют.