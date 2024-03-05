Россиян предостерегли от повторных сигналов будильника Сомнолог Царёва: смещение окончания сна из-за будильника формирует бессонницу

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Из-за повторных сигналов будильника нарушается качество сна, появляется сонливость и спутанность сознания в дневное время, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» сомнолог Елена Царёва. Специалист рекомендовала пересилить себя и все же встать после первого звонка. Кроме того, она посоветовала ставить устройство на одно и то же время и с одинаковым сигналом как в будни, так и в выходные дни, в противном случае может сформироваться бессонница.

Не столько потому, что вы будильники переставляете, а потому что время окончания сна смещается. Получается, что все эти пробуждения и засыпания — внутри сна, качество сна по формальным признакам соответствует бессоннице. У бессонницы есть последствия в виде большей сонливости, вреда для здоровья. Просыпаться с несколькими будильниками сложнее — инерция сна, спутанное сознание после пробуждения более выражено, — сказала она.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков заявил, что дневной сон может повысить креативность человека. Специалист подчеркнул, что это подтверждает исследование, проведенное в Университете Флориды. Там установили, что часовой сон может помочь в поиске более эффективных решений проблем.

Такой эффект дневного сна связывают с укреплением связей в мозге, улучшением доступности информации и благоприятным влиянием на ассоциативное мышление. Кроме того, отдых в середине дня помогает восстановить энергию, за счет чего увеличивается мозговая активность.