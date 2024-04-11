Россиян предостерегли от поддельных налоговых уведомлений Специалисты ЦБ: нужно проверять реквизиты и суммы на уведомлениях от аферистов

Аферисты стали рассылать фейковые квитанции якобы от налоговой инспекции, рассказали «МК в Новосибирске» в пресс-службе Сибирского управления Банка России. По словам специалистов учреждения, россиянам приходили и печатные уведомления, и электронные.

В электронных фейковых квитанциях есть ссылка на фишинговый сайт, а в печатных содержится QR-код, отметили в пресс-службе. Перейдя по ссылке или коду, человек отправит свои деньги аферистам.

Специалисты уточнили, что важно изучить реквизиты и суммы на уведомлениях. Помимо этого, нужно проверить в личном кабинете организации, которая якобы отправила квитанцию, есть ли на самом деле эта задолженность. Также можно позвонить напрямую в организацию и уточнить нужную информацию там, а не доверять данным на фейковых квитанциях.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России считает необходимым сделать обязательным для банков сервис «второй руки». По ее словам, сервисом смогут воспользоваться пожилые клиенты, чтобы привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций.

До этого эксперт бизнес-разведки Роман Ромачев рассказал, что в онлайн-магазине приложений для телефона появились фейковые банковские приложения. Отличить их можно, только перепроверив на сайте банка. По его словам, через такие сторонние приложения мошенники крадут у пользователей личные данные.