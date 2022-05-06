Россиян предостерегли от новой схемы мошенничества Юрист Соловьёв: в преддверии 9 Мая мошенники предложат пожертвовать деньги ветеранам

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне Дня Победы активизируются мошенники, занимающиеся «благотворительностью для ветеранов», заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. В беседе с RT он рассказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы не попасться на крючок. Договор пожертвования, по его мнению, является лучшей страховкой.

Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем, — пояснил юрист.

Соловьёв отметил, что нужно внимательно выбирать организацию, которой хочется пожертвовать деньги. У неё должен быть не только договор, но и сайт с уставом организации и рассказом о деятельности, имена жертвователей и ветеранов.

Юрист также напомнил, что формы пожертвования бывают разными, это может быть перечисление средств на расчётный счёт организации, электронный кошелёк, ящики-копилки и отправка СМС. Насторожить жертвователя должен перевод на банковскую карту физического лица, предостерегает Соловьёв.

Если пожертвования собирает физическое лицо на свою банковскую карту, то это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут, — отметил юрист.

Соловьёв призвал оказывать адресную помощь ветеранам, живущим рядом. Он также напомнил, что пожилых людей поддерживают власти регионов и волонтёрские организации городов.

Ранее аналитик Алексей Сизов рассказал о способе распознать телефонных мошенников. Он отметил, что аферисты хорошо осведомлены о всех нюансах общения с клиентами реальных работников банков и порой распознать их не просто.

Телефонные мошенники ранее придумали новый способ выведать данные о счетах и средствах жертв, предупредили в ВТБ. Они обзванивают россиян под видом банковских служащих и сообщают о блокировке несуществующего «единого лицевого счёта в Центробанке». Полученную информацию аферисты могут использовать в дальнейших преступных цепочках.