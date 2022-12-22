Россиян предостерегли от необоснованных вызовов скорой помощи Врач Моисеев: скорую помощь нужно вызывать только в экстренных случаях

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Многие россияне в период повышенной заболеваемости гриппом стали совершать необоснованные вызовы скорой помощи — например, из-за повышенной до небольших значений температуры, рассказал «360» врач общей практики Денис Моисеев. Задача фельдшеров, по его словам, заключается в том, чтобы оказывать экстренную помощь, когда пациент не может ждать, а такие беспричинные вызовы только увеличивают напряженность в системе здравоохранения.

Нужно понимать, что температура 37,2 — это не повод обращаться в скорую помощь, как и с головной болью без температуры. Число необоснованных вызовов у коллег достаточно большое. Если бы их не было, то напряженность в системе здравоохранения была бы меньше, — заявил Моисеев.

Медик уточнил, что достаточными основаниями для вызова скорой помощи является лихорадка, нестерпимая боль и температура выше 38,5, но только в случае, если она не сбивается жаропонижающими. Россиянам важно понимать, что повод для вызова бригады скорой помощи должен быть действительно веским, добавил специалист.

Медик Владимир Тимченко ранее заявил, что родителям не следует самостоятельно лечить своих детей на дому, так как это может привести к серьезным осложнениям. По его словам, дети часто поступают в больницы с бактериальными инфекциями, синуситом, отитом и даже с тяжелыми формами пневмонии. Врач отметил, что если воспаление легких лечить неправильно, возможно развитие плеврита, который особенно опасен для детского организма, иммунитет у которого еще не сформирован, и может привести к летальному исходу.