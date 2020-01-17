Россельхознадзор призвал российских туристов, путешествующих в страны Юго-Восточной Азии, не контактировать с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса.
В ведомстве
По данным на 18 января, общее число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45 человек. К настоящему времени по-прежнему зафиксировано только два летальных исхода. В китайском городе Ухань 15 января скончался второй человек, заболевший новым типом коронавируса. 69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, писал ранее NEWS.ru.
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