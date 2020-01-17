https://static.news.ru/photo/89a9beac-39e6-11ea-a68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Xiang/Xinhua/Global Look Press

Россельхознадзор призвал российских туристов, путешествующих в страны Юго-Восточной Азии, не контактировать с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса.

В ведомстве подчеркнули , что все заболевшие пневмонией люди посещали или работали на продовольственном рынке китайского города Ухань, где продаются морепродукты и мясо. Поэтому существует риск того, что источником нового вида коронавируса является определённый вид животных, как в случае с атипичной пневмонией.

По данным на 18 января, общее число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45 человек. К настоящему времени по-прежнему зафиксировано только два летальных исхода. В китайском городе Ухань 15 января скончался второй человек, заболевший новым типом коронавируса. 69-летний мужчина поступил в госпиталь с нарушением функции почек и серьёзными повреждениями внутренних органов, писал ранее NEWS.ru.